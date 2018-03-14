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"Уральские авиалинии" перевезли более 1 миллиона человекСегодня в 17:53

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За два месяца.

За январь - февраль 2018 года услугами авиакомпании "Уральские авиалинии" воспользовались 1 039 739 человек (+20% к показателям прошлого года). Самолеты перевозчика выполнили 7 691 рейс (+16%): 4 310 – по России, 1 762 – по СНГ и 1 619 – за рубеж.

В феврале авиакомпания перевезла 473 134 пассажира (+20%) в рамках 3 457 рейсов. Внутри страны было совершено 1 935 полетов, в страны СНГ - 813 и государства дальнего зарубежья - 709. Пассажирооборот составил 1,16 миллиарда пассажиро-километров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год ее услугами воспользовались более 8 миллионов человек. География полетов насчитывает свыше 200 направлений. Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).

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