"Воздушные ворота" Ямала отдали ВексельбергуСегодня в 18:10
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В концессию на 30 лет.
Власти Ямала отдали авиагавань Нового Уренгоя в концессию частной компании. Концессионер обещает серьезно модернизировать "воздушные ворота" региона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга "Аэропорты Регионов".
Передача состоялась по итогам конкурса, организованного губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным. Победила в нем компания ООО "Уренгойаэроинвест", входящая в структуру "Аэропортов Регионов". Сам холдинг является частью активов группы "Ренова" — структуры, подконтрольной миллиардеру Виктору Вексельбергу.
По словам Кобылкина, это первый в России проект развития инфраструктуры аэропорта, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях. Он предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию и использование авиагавани Нового Уренгоя.
Так преобразится аэропорт Нового Уренгоя в ходе модернизации. Фото: УК "Аэропорты Регионов".
Срок действия договора составит 30 лет. Однако начать реконструкцию планируется уже в этом году, а завершить работы — до конца 2021 года. Объем инвестиций в комплекс воздушной гавани составит более 7,2 миллиарда рублей.
В ходе запланированной модернизации пропускная способность аэропорта должна вырасти в 4 раза. Кроме того, там появится новый пассажирский терминал, три телескопических трапа, 10 дополнительных стоек регистрации, будет расширено парковочное пространство. Также за счет средств концессионера проведут реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и построят новый перрон.
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