Фонд "Металлург" направил на благотворительные программы 450 миллионовСегодня в 10:57
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За прошлый год.
В 2017 году около 650 миллионов рублей пожертвований от населения и предприятий получил магнитогорский благотворительный фонд "Металлург". Организация оказывает социальные и медицинские услуги малообеспеченным жителям города и десяти прилегающих сельских районов. Основным благотворителем фонда является Магнитогорский металлургический комбинат, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей предприятия.
"Металлург" проводит несколько профильных программ, затраты на реализацию которых в минувшем году превысили 450 миллионов рублей. Свыше 300 миллионов рублей ушло на "Заботу", которая охватывает более 30 000 пожилых людей. Такие цифры озвучил в годовом отчете директор фонда Валентин Владимирцев.
Почти 150 миллионов рублей потребовалось на комплексную программу "XXI век - детям Южного Урала". Она посвящена охране материнства, отцовства и детства, поддержке семей, потерявших кормильца из-за несчастного случая на предприятии, и многодетных семей, одаренных детей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной адаптации.
Для удобства подопечных в 2017 году "Металлург" создал центр соцобслуживания населения.
"Металлург" включен в реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области. Большие возможности для его деятельности открывает региональный комплексный план по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление соцуслуг населению.
В сотрудничестве с базовой кафедрой социальных технологий при техническом университете реализован совместный инновационный проект - образовательная программа "Золотой возраст".На VIII Всероссийском конкурсе "Точка отсчета" годовому отчету фонда присвоена категория "Серебряный стандарт". Высокая оценка была дана качеству документальной работы и степени открытости в деятельности "Металлурга".
За последние два года проекты "Металлурга" получили грантовую поддержку почти на 5 миллионов рублей.
В 2018 году фонд продолжит реализацию благотворительных программ. Затраты организации составят около 700 миллионов рублей.
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