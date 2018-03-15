Екатеринбург достиг 150-миллионной отметкиСегодня в 10:59
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По цене элитного жилья.
Екатеринбург вышел на третье место в России по стоимости элитного жилья. Об этом сообщает интернет-портал "Мир квартир".
Так, пятикомнатные апартаменты в небоскребе "Исеть" общей площадью 456 квадратных метров два месяца назад были выставлены на продажу за 149,9 миллиона рублей — 328 366 тысячи за "квадрат".
По данным портала, дороже торгуется элитное жилье только в Москве (более 2 миллиардов рублей за пентхаус площадью 975 квадратных метров без отделки в камерном жилом доме класса люкс) и в Санкт-Петербурге (720 миллионов рублей за квартиру в 415 квадратных метров в памятнике архитектуры в центре города).
Еще один уральский миллионник, город Челябинск, занял в рейтинге 15-е место. Пятикомнатная квартира площадью 246,6 "квадрата" в элитном доме на улице Кирова была в марте 2018 года выставлена на торги за 25 миллионов.
Стоимость элитного жилья в Екатеринбурге во-многом зависит от близости к госучреждениям. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", самые дорогие квартиры уральской столицы расположены в 500-метровой зоне от зданий мэрии и областного правительства. Так, в октябре 2017 года квадратный метр в жилом доме рядом с мэрией стоил 80 тысяч рублей, а у Дома правительства — 120 тысяч.
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