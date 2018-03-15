Отели Екатеринбурга выпали из черного списка РостуризмаСегодня в 12:41
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По завышению цен.
Гостиницы Екатеринбурга заняли последнее место в черном списке регионов, где отельеры завышают цены на номера в преддверии чемпионата мира по футболу. Обновленный антирейтинг 14 марта размещен на сайте Ростуризма.
По данным агентства, в Екатеринбурге есть только один отель, цены на номера в котором при бронировании превышают установленный максимум на 11%, - "Реноме". При этом на сайте гостиницы стоимость номеров на период проведения мундиаля составляет 6500 – 7300 рублей за сутки.
В феврале 2018 года Роспотребнадзор оштрафовал за завышенные цены 7 отелей Екатеринбурга. Среди них, в частности, оказались компании, контролирующие отели "Максим", "Хаятт Ридженси Екатеринбург", "Рамада", "Луна", Live, "Дворец свадеб" и GrandHall.
Теперь лидером по завышению цен, по версии Ростуризма, является Санкт-Петербург: там в ценовом беспределе уличены 19 предприятий гостиничного бизнеса. На втором месте - Москва, где на карандаш проверяющих попали 9 отелей. В некоторых из них ценовой норматив и на сайте, и при бронировании превышен на 100-200%.
Впрочем, все рекорды по задиранию ценника побила Самара: там в одной из гостиниц стоимость номеров при бронировании превысила установленный Роспотребнадзором норматив на 444%.
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