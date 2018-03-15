После жалоб промышленников.

В городах, принимающих матчи ЧМ-2018, на время игр не будут закрывать предприятия, использующие в своем производстве опасные вещества.

По данным "Коммерсанта", Федеральная служба безопасности РФ в начале года направила письма представителям бизнеса о возможной приостановке деятельности их структур. Речь шла о закрытии производств, где используются "источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества". Известие тут же переполошило промышленников, поскольку в нормативных актах нет точного определения опасных веществ, а в законе о промбезопасности не разъяснено, что подразумевается под "опасными химическими и биологическими веществами".

Сейчас промышленники, остановка производств которых невозможна по технологическим или экономическим причинам, активно шлют в созданные оперштабы соответствующие разъяснения. В частности, подобное обоснование направлено Росэнергоатомом по Белоярской АЭС.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции, передает "Уралинформбюро".