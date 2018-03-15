На публичных слушаниях.

Вопросы землепользования и застройки городского округа Ревда больше не будут выноситься на публичные слушания. Такое решение 14 марта приняли сами участники слушаний, проголосовав за соответствующие изменения в Устав муниципального образования, сообщает портал Ревда-Новости.

Из Устава были исключены пункты, определявшие основания для проведения публичных слушаний в Ревде. Среди них — обсуждение проектов генплана городского округа (и внесение в него изменений), правил землепользования и застройки, планировки и межевания территорий городского округа, вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Кроме того, из юрисдикции публичных слушаний выпали вопросы, касающиеся изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой, а также установлении публичного сервитута.

В полномочиях публичных слушаний, таким образом, остались лишь обсуждение проектов Устава и бюджета ГО, проектов планов и программ развития городского округа, а также преобразования городского округа, передает "Уралинформбюро".

Правила схода граждан также подверглись корректировке. Согласно новой редакции документа, отныне на нем не будут обсуждать изменение границ городского округа Ревда. Горожане также потеряли право самостоятельно собираться на сход. Теперь созвать его может только глава муниципального образования - по собственной инициативе либо по инициативе группы жителей численностью не менее 10 человек. Также, в работе схода теперь обязаны участвовать депутаты местной думы и глава муниципальной власти. Ранее эта обязанность касалась только главы городского округа.

Стоит отметить, что это уже не первое покушение на прерогативы публичных слушаний в Свердловской области. Так, в апреле 2017 года региональный минстрой отменил процедуру гласного голосования. А в феврале 2018 года стало известно, что из областного закона "Об общественном контроле" может исчезнуть пункт, касающийся проведения публичных слушаний в строительной сфере. С соответствующей инициативой выступил областной прокурор Сергей Охлопков.

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