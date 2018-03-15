Год за годом.

В 2017 году загрузка оборудования по выпуску проката с покрытием на Магнитогорском металлургическом комбинате была максимальной. Об этом старший менеджер группы по реализации металла с покрытиями ПАО "ММК" Алексей Олейник рассказал на XIII Международной конференции "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления" в Москве.

По его словам, поставки товарного оцинкованного проката на внутренний рынок составили 980 тысяч тонн, а проката с полимерным покрытием – 310 тысяч тонн. Доля комбината, вновь подтвердившего статус крупнейшего в РФ производителя данной продукции, в видимом потреблении оцинкованного проката достигла 31%, проката с полимерным покрытием – 15%.

Поставки оцинкованного проката в дальнее зарубежье выросли в два раза - с 12 до 25 тысяч тонн. Объемы его реализации в страны СНГ достигла 127 тысяч тонн, а проката с полимерным покрытием – 53 тысяч тонн (в обоих случаях - плюс 10 тысяч тонн).

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", значимыми событиями российского рынка металла с покрытиями стали ввод в строй нового агрегата непрерывного горячего цинкования мощностью 360 тысяч тонн в год в листопрокатном цехе №11 ММК и вхождение в Группу ПАО "ММК" Лысьвенского металлургического завода.

В 2018 году продолжится работа по освоению новых видов продукции. На ЛМЗ будут развивать продажи нового вида проката с многослойным полимерным покрытием типа Steel Art. Будут осваиваться новы виды пассивационных материалов для увеличения коррозионной стойкости электрооцинкованного проката.