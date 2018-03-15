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На Антипинском НПЗ смонтировали комплекс печейСегодня в 16:44

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Установки по производству бензинов.

На Антипинском НПЗ - основном производственном активе ГК "Новый Поток" завершено возведение печей нагрева сырья комбинированной установки по производству высокооктановых бензинов (КУПВБ).

Генеральный подрядчик - ООО "Строительная компания ТЕХИНЖСТРОЙ" (входит в ГК "Новый Поток") – успешно осуществил монтаж комплекса печей на секции платформинга – одном из трех блоков КУПВБ. Финальным этапом было возведение печной трубы общей высотой 92 метра. На сегодня она является самой высокой точкой всей установки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group

Всего на КУПВБ расположены семь печей: по три на секциях гидроочистки и платформинга и еще одна на секции изомеризации. Они необходимы для нагрева сырья реакторов секций, а также задействованы в процессе стабилизации прямогонного бензина и его дальнейшего разделения на фракции для получения высокооктанового бензина.

Монтаж печей – последний этап перед стартом пусконаладочных работ на КУПВБ, в ходе которых будут проведены продувка и дополнительные испытания на герметичность трубопроводов и оборудования.

Запуск установки в эксплуатацию и выпуск бензинов марок АИ-92 и АИ-95 стандарта "Евро-5" на Антипинском НПЗ начнутся со второго квартала 2018 года.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, нефтепереработки (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумного производства (Нижегородская область), осуществляющие транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Есть в New Stream Group и компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием холдинга является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год. Глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту "Евро-5".

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