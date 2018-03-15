Если ФАС выиграет суд.

Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы оспаривает в арбитраже пролонгирование мэрией Екатеринбурга "маршрутных" договоров. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

Летом 2017 года перевозчики бойкотировали аукционы горадминистрации по выбору подрядчиков для обслуживания 7 автобусных маршрутов. Их возмутили требования, прописанные в документации. Часть недовольных частников подала жалобы в УФАС. Специалисты ведомства признали претензии транспортников частично обоснованными и выдали мэрии предписание по устранению выявленных нарушений.

Чиновники не согласились с требованиями антимонопольщиков и попытались оспорить предписание в суде, но проиграли.

Пока шли разбирательства, мэрия пролонгировала старые договоры, заключенные с коммерческими перевозчиками на обслуживание городских маршрутов, так как новые конкурсы отыграны не были. Региональное УФАС требует признать эти "контракты" недействительными.

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