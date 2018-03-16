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Воду для КМЭЗа охладит новая градирняСегодня в 09:48

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Установленная в рамках модернизации производства.

На Кыштымском медеэлектролитном заводе (ЗАО "КМЭЗ", входит в Группу РМК) завершен монтаж новой градирни чистого цикла. Она необходима для поддержания стабильной температуры воды, используемой при охлаждении плавильной печи и технологических жидкостей. Оборудование установлено в рамках проекта модернизации и увеличения мощности производства медной катанки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Русской медной компании, в связи с планируемым увеличением выпуска продукции КМЭЗу будет требоваться больший объем воды. Поэтому новая градирня оснащена более мощными насосами и вентиляторами.

"Мы выпускаем почти четверть всей российской медной катанки. Сейчас линия выпускает 13 тонн катанки в час – до 100 тысяч тонн продукции в год. В результате реализации инвестиционного проекта скорость технологической цепочки должна увеличиться до 20 тонн в час, а выпуск продукции – до 140 тысяч тонн в год. КМЭЗ будет иметь возможность балансировать объемы производства медных катодов и катанки в зависимости от рыночного спроса", - отметил генеральный директор предприятия Андрей Кудрявцев.

Во втором квартале 2018 года на КМЭЗ должно поступить новое оборудование для производства медной катанки по технологии непрерывного литья и проката Southwire (США). Кроме того, в цехе планируется установить новую литейную машину и дополнительную прокатную клеть, частично заменить электрооборудование и усовершенствовать внутризаводскую логистику.

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