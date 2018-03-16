После "Господского дома" - производственный корпус.

Фонд имущества Свердловской области выставил на торги еще одно помещение, входящее в состав памятника истории и архитектуры "Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина" . Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе МУГИСО.

Предмет торгов — 4-этажный производственный корпус 1918 года постройки, площадью 3 347 квадратных метров, расположенный по адресу улица Розы Люксембург, 62. Стартовая цена объекта превышает 46 миллионов рублей. Аукцион по продаже здания состоится 13 апреля.

Организаторы торгов особо отмечают, что физический износ здания составляет от 41 до 60%. Поэтому его покупателю предстоит нелегкая работа по восстановлению и сохранению объекта. Среди условий покупки, изложенных в договоре, — разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия с выделением этапа противоаварийных работ, подлежащих выполнению в первоочередном порядке.

Это уже не первый случай продажи зданий, относящихся к комплексу завода Гребенькова. В конце февраля Фонд имущества объявил аукцион по продаже так называемого "Господского дома" площадью 500 квадратных метров, постройки 1906 года — также расположенного на Розы Люксембург, 62. Ранее оба помещения занимал комплекс производственных площадок завода безалкогольных напитков "Тонус".

Как уже сообщало "Уралинформбюро", с продажи "Господского дома" областной Фонд имущества надеется получить 13,6 миллиона рублей. Победитель торгов по этому объекту будет объявлен в начале следующей недели.

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