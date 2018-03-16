Екатеринбургский пивзавод продают по частямСегодня в 08:10
- Текст
После "Господского дома" - производственный корпус.
Фонд имущества Свердловской области выставил на торги еще одно помещение, входящее в состав памятника истории и архитектуры "Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина" . Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе МУГИСО.
Предмет торгов — 4-этажный производственный корпус 1918 года постройки, площадью 3 347 квадратных метров, расположенный по адресу улица Розы Люксембург, 62. Стартовая цена объекта превышает 46 миллионов рублей. Аукцион по продаже здания состоится 13 апреля.
Организаторы торгов особо отмечают, что физический износ здания составляет от 41 до 60%. Поэтому его покупателю предстоит нелегкая работа по восстановлению и сохранению объекта. Среди условий покупки, изложенных в договоре, — разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия с выделением этапа противоаварийных работ, подлежащих выполнению в первоочередном порядке.
Это уже не первый случай продажи зданий, относящихся к комплексу завода Гребенькова. В конце февраля Фонд имущества объявил аукцион по продаже так называемого "Господского дома" площадью 500 квадратных метров, постройки 1906 года — также расположенного на Розы Люксембург, 62. Ранее оба помещения занимал комплекс производственных площадок завода безалкогольных напитков "Тонус".
Как уже сообщало "Уралинформбюро", с продажи "Господского дома" областной Фонд имущества надеется получить 13,6 миллиона рублей. Победитель торгов по этому объекту будет объявлен в начале следующей недели.
Ранее по теме:
В Екатеринбурге пустят с молотка Господский дом
Екатеринбургский пивзавод отмоют от граффити
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:03
В Серове ВИЧ-диссидентка заразила ребенка
Родился здоровым.Сегодня в 15:01
Свердловчанин погиб под колесами фуры
В Воронежской области.Сегодня в 14:44
Власти Екатеринбурга завалят город биотуалетами
И урнами.Сегодня в 14:44
Пьяный югорчанин едва не зарубил гостью топором
Он под стражей.Сегодня в 14:35
Средний Урал променяет Сплюшку на мхи
Готовится переиздание Красной книги.Сегодня в 14:13
Куриным пометом под Верхней Пышмой займется суд
После Россельхознадзора.Сегодня в 14:07
Мэрия Екатеринбурга "повесила" балконные сосульки на горожан
А пешеходам посоветовали не поднимать голову.Сегодня в 14:02
Делегация ЦБ РФ прошла с экскурсией по Антипинскому НПЗ
Финансистам показали самые крупные установки.Сегодня в 13:42
Югорчанина заподозрили в развращении 12-летней девочки
Через соцсети.Сегодня в 13:37
Благоустройство в екатеринбургском Академическом обойдется в 35 миллионов рублей
Подрядчика ищут.Сегодня в 13:31
Зарубивший знакомого магнитогорец пытался выйти на свободу
Обратившись в Верховный суд.Сегодня в 13:20
Уральские биатлонистки взяли два "золота" на Паралимпиаде
Каждая – в своем классе.Сегодня в 13:01
У "Екатеринбург Арены" вспыхнул пожар
Информации о пострадавших пока нет.Сегодня в 12:58
Организацией саммитов ШОС и БРИКС займется помощник Путина
Мероприятия состоятся в Челябинске.Сегодня в 12:47
Apple остановила выпуск смартфонов из-за поддельных деталей
На две недели.
Главные новости
- Сегодня в 12:21Кремль удовлетворится 65% явки
- Сегодня в 11:21Главы югорских муниципалитетов "забанили" Жириновского
- Сегодня в 10:12В Еланском гарнизоне рухнула крыша пятиэтажки
- Сегодня в 09:35Жертвенная красота
- Сегодня в 09:31В день выборов президента погода на Среднем Урале уйдет в "минус"
Аналитика
Школьный морок
С общаком и обнаженкой.
Российская "оборонка" с кастрюлей в руке
И танком в душе.
Каков "Ростех" - таковы и деревни
Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.