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Металлурги ММК соревнуются в экономииСегодня в 10:31

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Энергоресурсов.

На Магнитогорском металлургическом комбинате успешно реализуется проект по организации учета затрат. Он призван усовершенствовать учет расхода ресурсов, а также создать систему соревнования по эффективности их использования. Участниками проекта стали доменный цех и листопрокатный цех №5, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

В 2015 году в доменном обследовали места возникновения затрат (МВЗ), определили точки возможного контроля материальных и трудовых ресурсов, а также их перечень. В первую очередь, это топливо - кокс, кислород и природный газ. Затем доменщикам рассказали о возможных моментах экономии ресурсов и ввели премии для самых бережливых. Также была создана специальная программа, которая позволяет видеть расход энергоносителей в режиме реального времени.

Соревнования проводятся между техническими бригадами всех восьми домен. Победу присуждают той, чей среднесменный расход ресурсов по МВЗ оказывается минимальным.

Результаты налицо - ежемесячная экономия по ресурсам, которые тратятся на хозяйственные нужды, достигает 5%.

В ЛПЦ №5 в качестве "пилотного" МВЗ выбрали травильное отделение, где установили дополнительные узлы учета ресурсов. Расход и потребление энергоносителей технологи видят на мониторах в режиме реального времени, суточная "картина" формируется утром следующего дня. Ежемесячно проводится совещание с участием руководства цеха, на котором рассматривают показатели расхода ресурсов, предложения работников по снижению расхода, обсуждают лучшие практики по использованию ресурсов в других бригадах.

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