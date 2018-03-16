Рабочие уральской "дочки" РЖД остались без премий перед выборамиСегодня в 12:14
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Президента России.
В Артемовском работники вагонного ремонтного депо Егоршино, входящего в АО "Вагонная ремонтная компания - 3", перед выборами президента России не получили премий. Зарплата на человека, по их словам, в итоге составила всего 10–15 тысяч рублей.
"Руководство компании мотивировало это невыполнением плана, в то время как сами управленцы получили оклад в полном размере", – сообщили сотрудники депо корреспонденту "Уралинформбюро".
По словам рабочих, в последние несколько лет их зарплата находится на уровне доходов 2007–2008 годов. Профсоюз, зная о ситуации с окладами, бездействует. Но больше всего ремонтников возмущает, что работники других предприятий РЖД накануне выборов получили хорошие выплаты.
Директор Уральского представительства АО "ВРК-3" Андрей Тарасов подтвердил агентству, что работники депо в этот раз получили оклад без премий, поскольку не были достигнуты плановые показатели. Но по словам директора, суммы, выданные им на руки, значительно выше, чем озвученная "десятка": средний заработок в январе 2018 года составил 27 тысяч, в феврале – 25 тысяч рублей.
"Это преувеличение. Это люди без аванса посчитали. Расчет всем произведен в соответствии с нормативной документацией", – заявил он.
При этом собеседник агентства заверил, что руководство предприятия тоже осталось без премиальных: "Это легко проверяется. Сейчас на рынке наблюдается общее снижение объемов ремонта, что влечет за собой, конечно, невыполнение плановых показателей".
Тарасов подчеркнул, что зарплата на предприятии индексируется ежегодно.
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