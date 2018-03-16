Президента России.

В Артемовском работники вагонного ремонтного депо Егоршино, входящего в АО "Вагонная ремонтная компания - 3", перед выборами президента России не получили премий. Зарплата на человека, по их словам, в итоге составила всего 10–15 тысяч рублей.

"Руководство компании мотивировало это невыполнением плана, в то время как сами управленцы получили оклад в полном размере", – сообщили сотрудники депо корреспонденту "Уралинформбюро".

По словам рабочих, в последние несколько лет их зарплата находится на уровне доходов 2007–2008 годов. Профсоюз, зная о ситуации с окладами, бездействует. Но больше всего ремонтников возмущает, что работники других предприятий РЖД накануне выборов получили хорошие выплаты.

Директор Уральского представительства АО "ВРК-3" Андрей Тарасов подтвердил агентству, что работники депо в этот раз получили оклад без премий, поскольку не были достигнуты плановые показатели. Но по словам директора, суммы, выданные им на руки, значительно выше, чем озвученная "десятка": средний заработок в январе 2018 года составил 27 тысяч, в феврале – 25 тысяч рублей.

"Это преувеличение. Это люди без аванса посчитали. Расчет всем произведен в соответствии с нормативной документацией", – заявил он.

При этом собеседник агентства заверил, что руководство предприятия тоже осталось без премиальных: "Это легко проверяется. Сейчас на рынке наблюдается общее снижение объемов ремонта, что влечет за собой, конечно, невыполнение плановых показателей".

Тарасов подчеркнул, что зарплата на предприятии индексируется ежегодно.