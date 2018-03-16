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Apple остановила выпуск смартфонов из-за поддельных деталейСегодня в 12:47

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На две недели.

Корпорация Apple на две недели приостановила производство iPhone 8 Plus компанией Wistron в китайском Куньшане. По информации Digitimes, официального поставщика предприятия уличили в использовании при сборке "серых" деталей.

Выяснилось, что компания использовала не сертифицированные корпорацией комплектующие, которые "отвечают" в айфонах за водонепроницаемость, передает "Уралинформбюро".

При этом в Wistron опровергли сообщения о приостановке работы завода. Известно, что на предприятии оштрафованы несколько высокопоставленных руководителей.

Стоит отметить, что в Куньшане производится не более 20% смартфонов iPhone 8 Plus. Оставшиеся 80% выпускает другой партнер Apple – Foxconn.

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