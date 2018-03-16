Apple остановила выпуск смартфонов из-за поддельных деталейСегодня в 12:47
- Текст
На две недели.
Корпорация Apple на две недели приостановила производство iPhone 8 Plus компанией Wistron в китайском Куньшане. По информации Digitimes, официального поставщика предприятия уличили в использовании при сборке "серых" деталей.
Выяснилось, что компания использовала не сертифицированные корпорацией комплектующие, которые "отвечают" в айфонах за водонепроницаемость, передает "Уралинформбюро".
При этом в Wistron опровергли сообщения о приостановке работы завода. Известно, что на предприятии оштрафованы несколько высокопоставленных руководителей.
Стоит отметить, что в Куньшане производится не более 20% смартфонов iPhone 8 Plus. Оставшиеся 80% выпускает другой партнер Apple – Foxconn.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:03
В Серове ВИЧ-диссидентка заразила ребенка
Родился здоровым.Сегодня в 15:01
Свердловчанин погиб под колесами фуры
В Воронежской области.Сегодня в 14:44
Власти Екатеринбурга завалят город биотуалетами
И урнами.Сегодня в 14:44
Пьяный югорчанин едва не зарубил гостью топором
Он под стражей.Сегодня в 14:35
Средний Урал променяет Сплюшку на мхи
Готовится переиздание Красной книги.Сегодня в 14:13
Куриным пометом под Верхней Пышмой займется суд
После Россельхознадзора.Сегодня в 14:07
Мэрия Екатеринбурга "повесила" балконные сосульки на горожан
А пешеходам посоветовали не поднимать голову.Сегодня в 14:02
Делегация ЦБ РФ прошла с экскурсией по Антипинскому НПЗ
Финансистам показали самые крупные установки.Сегодня в 13:42
Югорчанина заподозрили в развращении 12-летней девочки
Через соцсети.Сегодня в 13:37
Благоустройство в екатеринбургском Академическом обойдется в 35 миллионов рублей
Подрядчика ищут.Сегодня в 13:31
Зарубивший знакомого магнитогорец пытался выйти на свободу
Обратившись в Верховный суд.Сегодня в 13:20
Уральские биатлонистки взяли два "золота" на Паралимпиаде
Каждая – в своем классе.Сегодня в 13:01
У "Екатеринбург Арены" вспыхнул пожар
Информации о пострадавших пока нет.Сегодня в 12:58
Организацией саммитов ШОС и БРИКС займется помощник Путина
Мероприятия состоятся в Челябинске.Сегодня в 12:47
Apple остановила выпуск смартфонов из-за поддельных деталей
На две недели.
Главные новости
- Сегодня в 12:21Кремль удовлетворится 65% явки
- Сегодня в 11:21Главы югорских муниципалитетов "забанили" Жириновского
- Сегодня в 10:12В Еланском гарнизоне рухнула крыша пятиэтажки
- Сегодня в 09:35Жертвенная красота
- Сегодня в 09:31В день выборов президента погода на Среднем Урале уйдет в "минус"
Аналитика
Школьный морок
С общаком и обнаженкой.
Российская "оборонка" с кастрюлей в руке
И танком в душе.
Каков "Ростех" - таковы и деревни
Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.