На две недели.

Корпорация Apple на две недели приостановила производство iPhone 8 Plus компанией Wistron в китайском Куньшане. По информации Digitimes, официального поставщика предприятия уличили в использовании при сборке "серых" деталей.

Выяснилось, что компания использовала не сертифицированные корпорацией комплектующие, которые "отвечают" в айфонах за водонепроницаемость, передает "Уралинформбюро".

При этом в Wistron опровергли сообщения о приостановке работы завода. Известно, что на предприятии оштрафованы несколько высокопоставленных руководителей.

Стоит отметить, что в Куньшане производится не более 20% смартфонов iPhone 8 Plus. Оставшиеся 80% выпускает другой партнер Apple – Foxconn.