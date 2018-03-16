Энергетики МРСК Урала перешли на "особый режим"Сегодня в 12:27
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В преддверии президентских выборов.
Накануне выборов президента РФ во всех подразделениях ОАО "МРСК Урала" (входит в ГК "Россети") введен режим "технологической тишины". Это сделано для обеспечения максимальной надежности энергоснабжения потребителей. Полный запрет наложен на все плановые работы и переключения за исключением связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий технологических нарушений.
С полудня 16 марта 2018 года МРСК Урала перешла на "особый режим" работы, чтобы обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение избирательных участков в день выборов главы государства на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.
Во всех производственных отделениях и в АО "Екатеринбургская электросетевая компания" прошли внеочередные осмотры электросетевых объектов, питающих избирательные комиссии и участки. Все районные диспетчерские пункты обеспечены списками избирательных участков - всего на территории присутствия МРСК Урала будут работать 7 225 участков. Более 4500 из них подключены к центрам питания Общества. При необходимости энергетики МРСК Урала готовы помочь другим территориальным сетевым организациям, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности энергообъектов, проведены допинструктажи, актуализирован порядок взаимодействия с экстренными службами и силовиками.
Кроме того, энергетики находятся в тесном взаимодействии с региональными штабами по обеспечению электробезопасности.
В целом будут мобилизованы более 4 000 сотрудников ОАО "МРСК Урала", оперативно-выездные бригады усилены ремонтным персоналом. Накануне и в день выборов организуется круглосуточный мониторинг ситуации и дежурство ответственных должностных лиц.
В полную готовность приведены 429 резервных источников электроснабжения. Большая часть из них уже доставлена к энергообъектам для незамедлительного перевода нагрузки при необходимости.
Комплекс предпринятых мер должен свести к минимуму возможные технологические нарушения на электросетях, снабжающих избирательные участки, чтобы уральцы смогли беспрепятственно проголосовать.
Связаться с энергетиками можно в любое время через Центр обслуживания клиентов компании по бесплатному номеру 8-800-2501-220, WhatsApp (по номеру 8-912-2901-220) и Telegram (по никнейму @mrskural).
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