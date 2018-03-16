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Организацией саммитов ШОС и БРИКС займется помощник ПутинаСегодня в 12:58

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Мероприятия состоятся в Челябинске.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечающий за внешнеполитические вопросы, стал председателем оргкомитета по подготовке к саммитам Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa). Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно документу, состав оргкомитета должен быть утвержден в месячный срок, а заседать он должен не реже двух раз в год. Финансирование расходов, связанных с подготовкой к мероприятиям, поручено обеспечить российскому правительству.

Ранее стало известно, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в 2020 году в Челябинске.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году лидерами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

БРИКС – неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран, которое было основано в июне 2006 года.

Ранее по теме:
Челябинск примет саммит ШОС по распоряжению Путина

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