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Благоустройство в екатеринбургском Академическом обойдется в 35 миллионов рублей Сегодня в 13:37

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Подрядчика ищут.

АО "РСГ-Академическое" - застройщик нового екатеринбургского района - объявило тендер на выполнение комплекса работ по благоустройству.

Начальная стоимость выторфовки, вертикальной планировки и благоустройства "Зеленой зоны 3, Лесозоны 2, Зеленой зоны 4, бульвара по проспекту Академика Сахарова вдоль блоков 0.6-0.8" нулевого квартала Академического составляет 35 271 252,18 рубля.

Работы в блоке 0.6 следует завершить к июля текущего года, в блоке 0.7 - к августу, в блоке 0.8 - в сентябре.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РСГ-Академическое", заявки на участие в тендере принимаются до 17.00 30 марта 2018 года. Подведение итогов намечено на 13 апреля.

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