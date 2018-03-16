Финансистам показали самые крупные установки.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод, основной производственный актив ГК "Новый Поток", принял участие в круглом столе по вопросам денежно-кредитной политики Центрального банка (ЦБ) России.

В ходе мероприятия, прошедшего на базе Тюменской областной думы, представители мегарегулятора и предприятий региона обсудили создание комплексной системы экономического анализа и прогнозирования, а также развитие финансовых инструментов для поддержки бизнеса.

Затем делегация ЦБ РФ посетила Антипинский НПЗ. Во время экскурсии особое внимание было уделено действующей установке глубокой переработки мазута (УГПМ) и строящейся комбинированной установке по производству высокооктановых бензинов (КУПВБ). Это самые крупные инвестиционные проекты завода.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, с вводом в эксплуатацию УГПМ Антипинский НПЗ увеличил глубину переработки нефти до рекордных 98% и выполнил обязательства по модернизации действующего нефтеперерабатывающего комплекса. Последние были предусмотрены четырехсторонним соглашением, заключенным в сентябре 2011 года между заводом, Федеральной антимонопольной службой, Ростехнадзором и Росстандартом.

В свою очередь, запуск КУПВБ позволит начать в Тюмени производство собственных бензинов марок АИ-92 и АИ-95. Это значительно снизит зависимость регионального рынка от импорта данного вида топлива.

New Stream Group учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в ГК "Новый поток" входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленной мощностью переработки свыше 9 миллионов тонн в год. Рекордная для России глубина переработки в 98% позволила предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, произведенного на Антипинском НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.