Власти Екатеринбурга завалят город биотуалетамиСегодня в 14:44
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И урнами.
Мэрия Екатеринбурга заплатит без малого 7,5 миллиона рублей организации, которая возьмется за обслуживание мусорных контейнеров и биотуалетов в дни чемпионата мира по футболу. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале госзакупок.
Аукцион назначен на 6 апреля. Согласно документации, подрядчику предстоит установить и обслуживать контейнеры и туалеты на довольно большой территории. В нее попадает фан-зона в ЦПКиО имени Маяковского, территория рядом с "Екатеринбург Ареной", тренировочные площадки спорткомплексов "Калининец" и "Химмаш", а также центральная часть Екатеринбурга, по которой пройдут маршруты клиентских групп FIFA, сообщает "Уралинформбюро".
В техзадании прописано, что контейнеры должны быть предназначены для "дуального" и раздельного сбора мусора и иметь зеленую и оранжевую расцветку. Это будут как небольшие урны емкостью 1,1 кубометра, так и вместительные восьмикубовые емкости. На территории фан-зоны их должно быть не менее 48, у Центрального стадиона и в центре города — 202 и еще 4 штуки на площадках "Калининца" и "Химмаша".
Условия по мобильным туалетам еще более масштабные. В ЦПКиО их должно стоять не менее 120 штук, не считая 10 кабинок для инвалидов, у "Екатеринбург Арены" и в центре города — не менее 107 (плюс 7 кабинок для маломобильных групп населения).
При этом в документации значится, что исполнитель должен предоставить свои собственные (либо арендованные) контейнеры и туалеты. Перевозить, собирать и демонтировать эти конструкции после завершения чемпионата ему также предстоит своими силами.
Стоит напомнить, что это не первый конкурс, организованный горадминистрацией для обеспечения Екатеринбурга мусорными контейнерами к ЧМ-2018. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в начале марта мэрия объявила аналогичный аукцион по закупке 459 емкостей для отходов, в том числе для раздельного сбора. Тот аукцион состоялся 12 марта. Победителем признали компанию "СА Экотех", которая выступила в роли единственного участника конкурсной процедуры.
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