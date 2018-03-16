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Казахстанские авиакомпании остались с полупустыми бакамиСегодня в 16:41

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Долетят ли самолеты в Екатеринбург?

Казахстан испытывает дефицит авиатоплива – местные НПЗ не могут закрыть потребности перевозчиков в керосине. Из-за этого компании вынуждены импортировать топливо из других стран, сообщает informburo.kz.

При ввозе горючего, помимо отчетов по импорту, закон требует сдавать в органы еще и специальные накладные. Для этого перевозчикам необходимо быть официально зарегистрированными реализаторами нефтепродуктов. Процедура получения этого статуса – сложная и трудоемкая, передает "Уралинформбюро".

Если это условие не будет выполнено, керосин могут изъять – что и произошло с Air Astana, Bek Air и Qazaq Air. Административный суд Алма-Аты постановил конфисковать у авиакомпаний иностранное топливо на общую сумму более 25 миллиардов тенге.

По данным Qazaq Air, изъятие авиакеросина может сорвать программу перевозок. Следует отметить, что Air Astana наладила регулярное авиасообщение между Екатеринбургом и столицей Казахстана.

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