Постановлением, которого нет.

Снос и отселение печально знаменитого "дома с фекальным сталагмитом" в Серове (ул. Белореченская, 5) могут быть отложены до 1 января 2026 года. Об этом сообщает газета "Глобус" со ссылкой на главу администрации Серовского ГО Елену Бердникову.

В администрации муниципалитета дату "2026 год" "Уралинформбюро" не подтвердили, но и не опровергли, отослав к постановлению "О внесении изменения в реестр аварийных жилых домов, подлежащих сносу в Серовском городском округе, утвержденный постановлением администрации Серовского городского округа от 30.11.2016 г. № 2001".

Постановление датируется 23 октября 2017 года и имеет номер 1954. Однако на официальном сайте администрации Серовского ГО этого документа нет.

В списке постановлений администрации Серовского ГО документа за номером 1954 просто нет. Фото: adm-serov.ru.

Стоит напомнить, что скандал вокруг дома вспыхнул в феврале 2017 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", из-за крайнего износа сетей канализации в подъезде здания вырос гигантский ледяной нарост из фекалий.

Тогда же стало известно, что пострадавший дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2015 году, однако мэрия Серова лишь год спустя включила его в соответствующий реестр. Завершить его расселение муниципальные власти планировали до 1 января 2025 года, а до этого срока – обеспечить людей временным жильем.

В апреле 2017 года прокуратура Серова подала в суд на городскую администрацию с требованием немедленно расселить опасный для жильцов дом. Кроме того, надзорный орган потребовал через суд признать незаконным "аварийный" реестр в части планируемой даты расселения дома № 5 по ул. Белореченская.

А спустя месяц на сайте Арбитражного суда Свердловской области появилась информация, что в отношении УК "Федерация", которая обслуживала "фекальный дом", подан иск о банкротстве. Она задолжала ООО "Аварийно-ремонтная служба" более 500 тысяч рублей.

Следует отметить, что глава областного Минэнерго и ЖКХ Николай Смирнов на днях заверил журналистов, что по решению Серовской администрации и предписанию прокуратуры одной из управляющих компаний уже поручено навести порядок на этом объекте.

"Но дальнейшее его содержание будет зависеть от того, как быстро жители выберут управляющую компанию, которая будет заниматься домом на постоянной основе", — уточнил министр.

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