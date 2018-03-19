Как в былые времена.

Минтранс РФ ужесточит требования к качеству авиационного топлива. Контроль за "добротностью" керосина будет возложен на госорганы, пишут "Известия".

Сейчас требования к качеству нефтепродуктов прописаны в техрегламентах Таможенного союза – для отрасли их, как считают специалисты, недостаточно. Росавиация настаивает на возвращении отмененной несколько лет назад системы сертификации горючего. Идея уже нашла поддержку у авиакомпаний – в настоящий момент ответственность за соответствие топлива нормативам возложена на них, передает "Уралинформбюро".

"Это позволит перевозчикам сфокусироваться на основной функции – предоставлении качественного и безопасного перелета по доступной стоимости", - подчеркнули в пресс-службе компании "Северный ветер".