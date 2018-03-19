На обновление и вынос старых сетей.

Свердловские власти потратят около 100 миллионов рублей на подготовку площадки для строительства ЖСК "Здоровье" и "Наш дом" в Екатеринбурге. Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона, такая цифра фигурирует в плане-графике освоения земельных участков под возведение жилищных комплексов на ВИЗе.

Данная территория была выделена еще в январе 2017 года, однако вскоре у компании возникли проблемы с разрешением на строительство. Как пояснил глава областного минстроя Михаил Волков, участки, выбранные кооперативами, слабо разработаны, а их инженерная инфраструктура не соответствует современным требованиям. Для ее модернизации требуются значительные инвестиции, которые непосильны для участников паевого строительства.

Сумма вложений была озвучена 16 марта на совещании с участием уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. По словам Волкова, порядка 100 миллионов рублей из бюджета области пойдет на реновацию и вынос старого водовода с будущих стройплощадок.

Кроме того, график освоения определяет сроки получения градостроительного плана земельного участка, выдачи "Водоканалом" необходимых техусловий, а также разработки проектной документации. После кооперативам выдадут долгожданное разрешение на строительство, заверил министр.

Стоит напомнить, что южный берег Верх-Исетского пруда, где изначально планировалось построить один из кооперативов, в конце 2017 года был зарезервирован под реализацию масштабного проекта ЭКСПО-парка для выставки ЭКСПО-2025. Строительство "города будущего" обойдется ориентировочно в 100–150 миллиардов рублей.

Ранее по теме:

Свердловский бюджет даст денег на "Здоровье"