×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургским кооперативам пообещали 100 миллионовСегодня в 13:29

  • Текст

На обновление и вынос старых сетей.

Свердловские власти потратят около 100 миллионов рублей на подготовку площадки для строительства ЖСК "Здоровье" и "Наш дом" в Екатеринбурге. Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона, такая цифра фигурирует в плане-графике освоения земельных участков под возведение жилищных комплексов на ВИЗе.

Данная территория была выделена еще в январе 2017 года, однако вскоре у компании возникли проблемы с разрешением на строительство. Как пояснил глава областного минстроя Михаил Волков, участки, выбранные кооперативами, слабо разработаны, а их инженерная инфраструктура не соответствует современным требованиям. Для ее модернизации требуются значительные инвестиции, которые непосильны для участников паевого строительства.

Сумма вложений была озвучена 16 марта на совещании с участием уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. По словам Волкова, порядка 100 миллионов рублей из бюджета области пойдет на реновацию и вынос старого водовода с будущих стройплощадок.

Кроме того, график освоения определяет сроки получения градостроительного плана земельного участка, выдачи "Водоканалом" необходимых техусловий, а также разработки проектной документации. После кооперативам выдадут долгожданное разрешение на строительство, заверил министр.

Стоит напомнить, что южный берег Верх-Исетского пруда, где изначально планировалось построить один из кооперативов, в конце 2017 года был зарезервирован под реализацию масштабного проекта ЭКСПО-парка для выставки ЭКСПО-2025. Строительство "города будущего" обойдется ориентировочно в 100–150 миллиардов рублей.

Ранее по теме:
Свердловский бюджет даст денег на "Здоровье"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×