РМК выращивает своих "рабочих" в сфере ITСегодня в 14:18
- Текст
Готовые кадры - дефицит.
В рамках дня открытых дверей IT-отрасли "Пик IT" в Уральском федеральном университете прошел круглый стол "Кадры для ИТ: как и кого готовить?". Участие в нем приняли руководители Русской медной компании.
Топ-менеджеры и руководители компаний IT-сферы и других отраслей, HR-специалисты и представители вузов обсудили, какие сотрудники нужны компаниям, какие требования к работодателям предъявляют IT-специалисты и как готовить конкурентоспособные кадры в отрасли.
По данным зампроректора по информационной политике, директора медиацентра УрФУ Алексея Фаюстова, дефицит специалистов в IT составляет около миллиона человек. При этом у промышленных предприятий особый спрос не на инженерно-технических работников, а на ITшников -"рабочих".
"Производству не хватает именно рабочих профессионалов в IT. У нас нет задачи разработать новый процесс. Нам необходимо эффективно эксплуатировать действующие решения в области информационных технологий в промышленном контуре. Для этого нужны квалифицированные подготовленные рабочие", подтвердил вице-президент РМК по информационным технологиям Сергей Шувалов.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, для развития персонала в сфере IT РМК несколько раз в год организует обучение сотрудников управляющей компании и предприятий Группы с участием внешних преподавателей и внутренних экспертов. Чтобы быть в курсе актуальных тенденций и решений в отрасли, для IT-специалистов и инженеров автоматизированных систем управления технологическим процессом проводят Дни технологий. В рамках первого такого мероприятия, в октябре 2017 года, системный интегратор Softline и региональные представители HPE, "Лаборатория Касперского", VMWare и Veeam рассказали инженерам холдинга о решениях, отвечающих требованиям российского законодательства и потребностям промпредприятий в области защиты информации.
РМК внедряет на своих предприятиях решения в области автоматизации технологических и производственных процессов, поэтому квалификации, адаптивности и добросовестности IT-специалистов в компании уделяют особое внимание. Ведь для современных промышленных предприятий информационные технологии стали "нервной системой", от которой все больше зависит и технологическая, и экологическая безопасность производства.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:52
"ВСМПО-Ависма" помогла построить LEGO-город
Дошкольникам Верхней Салды.Сегодня в 17:45
Юная екатеринбурженка попала в больницу после драки в школе
В альма-матер ситуацию замалчивают.Сегодня в 17:42
Тюменец забил дядю до смерти табуретом
Его арестовали.Сегодня в 17:41
Пакуйте чемоданы: с AZUR air сняты ограничения
Перевозчик устранил все нарушения.Сегодня в 17:29
Екатеринбургский проект "Атомстройкомплекса" вошел в число лучших
"WOODS. Дома в парке" покоряет сердца.Сегодня в 17:28
Облизбирком обнародовал результаты голосования в свердловских муниципалитетах
На выборах президента РФ.Сегодня в 17:19
Пьяная пермячка зарезала возлюбленного кухонным ножом
Ее задержали.Сегодня в 17:18
Екатеринбуржцы "прокатили" Зеленую рощу
Проголосовав за набережную Исети.Сегодня в 16:56
Вакуумно-дуговым печам ВСМПО меняют пол
Истертый на блестящий стальной.Сегодня в 16:49
Ветер и снегопад погрузили Зауралье во тьму
И "закрыли" федеральные трассы.Сегодня в 16:36
Отец убитой в Костанае школьницы госпитализирован с ножевым ранением
Его охраняет полиция.Сегодня в 16:34
Top Secret: в Екатеринбурге готовят новую транспортную схему к ЧМ-2018
Черновой вариант сулит маршрутчикам проблемы.Сегодня в 16:28
"Транснефть – Сибирь" пересчитала рыб в реке Таз
Отслеживая воспроизводство биоресурсов.Сегодня в 16:23
Свердловчане "кормят" 419 ломбардов
Больше - только в Москве.Сегодня в 16:17
На Среднем Урале оправдали врача умершего ребенка
Разбирательство длилось 7 лет.
Главные новости
- Сегодня в 17:41Пакуйте чемоданы: с AZUR air сняты ограничения
- Сегодня в 17:28Облизбирком обнародовал результаты голосования в свердловских муниципалитетах
- Сегодня в 16:34Top Secret: в Екатеринбурге готовят новую транспортную схему к ЧМ-2018
- Сегодня в 15:50У екатеринбургского метрополитена появился постоянный директор
- Сегодня в 15:22Родители солдата-самоубийцы из Перми требуют 1 миллион с Минобороны РФ
Аналитика
Школьный морок
С общаком и обнаженкой.
Российская "оборонка" с кастрюлей в руке
И танком в душе.
Каков "Ростех" - таковы и деревни
Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.