Истертый на блестящий стальной.

В цехе №32 ВСМПО обновляют металлический настил вокруг вакуумно-дуговых печей. Как сообщили "Уралинформбюро" на предприятии, специалисты "ВСМПО-Строителя (УКС)" заменяют пришедшие в негодность напольные плитки на стальные пластины толщиной 40 миллиметров.

"Параллельно мы меняем старые металлоконструкции подвалов, которые пострадали от коррозии, и там, где это необходимо, обновляем и приводим в порядок технические приямки и полы", - поделился заместитель директора "ВСМПО-Строитель (УКС)" Сергей Никифоров.

На сегодня обновлен стальной настил возле 17 из 48 печей. Полностью реконструкция завершится к концу 2018 года.