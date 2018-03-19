Отслеживая воспроизводство биоресурсов.

АО "Транснефть – Сибирь" выполнило комплекс работ по экологическому мониторингу и анализу естественного цикла воспроизводства водных биоресурсов акватории реки Таз. Работы велись в месте ее пересечения с магистральным нефтепроводом Заполярье – Пурпе (Ямало-Ненецкий АО).

Исследования стали одним из мероприятий по рационализации природопользования в рамках Года экологии, объявленного в России в 2017 году.

Специалисты обследовали 20,5 квадратного километра пойменной части и акватории Таза. Они отобрали и исследовали 589 проб ихтиологического, гидробиологического и гидрохимического материала (вода, донные отложения) в период весеннего и осеннего нереста рыб. Также было оценено экологическое состояние реки Таз, а с помощью эхолота пересчитали рыб в районе прохождения нефтепровода по пойменной системе и в русле реки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть - Сибирь", среди возможных негативных факторов рассматривались электрическое поле антикоррозийной защиты и акустические проявления труб, нарушение почвенно-растительного покрова и рельефа.

Мониторинг показал, что напряженность электрополя постоянного тока слабая (менее 5 мВ/м), многократно ниже известных значений воздействия на ихтиофауну. А издаваемые трубами звуки не выделяются среди естественных шумов водной среды и не влияют на гидробионты. Кроме того, химический состав воды над нефтепроводом и вне его оказался практически одинаков.

Гидробиологические показатели качества водной среды по фитопланктону, зоопланктону, зообентосу не выявили негативного влияния трубопровода, как и количественные показатели гидробионтов. Не изменились в 2017 году и состояние ихтиофауны, и промысловые уловы.