Пакуйте чемоданы: с AZUR air сняты ограничения19 марта в 17:41
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Перевозчик устранил все нарушения.
19 марта Росавиация сняла ограничения, наложенные на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании AZUR air.
"Компания в полном объеме устранила выявленные Федеральным агентством воздушного транспорта недостатки и несоответствия. Рейсы, запланированные после 20 марта, будут выполняться в штатном режиме, в соответствии с требованиями заказчика", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе AZUR air.
Также стало известно, что авиакомпания подала заявку в Росавиацию на перевод своих самолетов в Государственный реестр воздушных судов РФ. Пока речь идет лишь о двух Boeing 767-300, которые должны войти во флот перевозчика этой весной. Всего в течение 2018 года в национальном реестре, как ожидается, будет зарегистрировано порядка 10 лайнеров компании.
После вступления в российский реестр, на фюзеляже самолетов вместо префиксов VP- и VQ-, обозначающих регистрацию на Бермудах, пассажиры увидят префикс RA-, а процедуры проверки летной годности воздушных судов перейдут от иностранных специалистов в российские центры сертификации лайнеров и Росавиацию.
В январе 2018 года Росавиция урезала чартерную программу AZUR air на 30%, а в феврале ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 20 марта. После чего потребовала свернуть продажи билетов с вылетами после 19 марта.
В конце февраля Ростуризм призвал агентов прекратить продажу путевок с датой вылета после 19 марта, если перевозчиком по ним выступает AZUR air.
AZUR air – один из крупнейших чартерных перевозчиков страны, осуществляющий полеты из 40 городов России по 30 международным туристическим направлениям. Парк перевозчика состоит из 20 воздушных судов, в том числе 8 Boeing 757-200, 7 Boeing 767-300 и 5 Boeing 737-800.
14 марта 2018 года компанию возглавил Юрий Стогний, ранее работавший генеральным директором авиакомпании "Турухан" (входит в Группу "ЮТэйр").
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