Екатеринбургский проект "Атомстройкомплекса" вошел в число лучшихСегодня в 17:29
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"WOODS. Дома в парке" покоряет сердца.
По итогам 2017 года один из ведущих застройщиков Екатеринбурга - корпорация "Атомстройкомплекс" - занял третье место в рейтинге по количеству сделок по договору долевого участия (ДДУ). "Чарт" составил портал Urbanus.ru.
Самым популярным проектом компании оказался ЖК "WOODS. Дома в парке", по которому было заключено 245 сделок по ДДУ (совершенные по иным формам договоров не учитывались рейтингом).
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомплекса", ЖК "WOODS. Дома в парке" - концептуальный проект жилой недвижимости, который реализуется в микрорайоне УНЦ. Четыре 27-этажных высотки возводятся рядом с сосновой рощей, давшей название комплексу. Заброшенную и замусоренную рощу застройщик привел в порядок: провел санитарную очистку, вывез мусор и сухостой, начал установку малых архитектурных форм. Сейчас парк стал изюминкой проекта: в нем прогуливаются жители комплекса, а в открытые окна доносится шелест сосен и пение птиц.
"WOODS. Дома в парке" пользуется большим спросом из-за удобного местоположения, экологического окружения, доступных цен и функциональных планировочных решений. Введен в эксплуатацию первый дом комплекса, квартиры в котором сдавались сразу с мебелью (кухонными гарнитурами, шкафами-купе) и бытовой техникой (варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка).
Во втором (строящемся) доме квартиры будут просто с чистовой отделкой, а в третьем - вновь с мебелью и техникой. В холлах высоток расположатся комфортные зоны отдыха с диванами и столиками, а также детские игровые комнаты.
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