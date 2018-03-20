Энергетиков МРСК Урала поблагодарили за работу в день выборов19 марта в 18:06
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Высокую оценку дали свердловские власти.
19 марта 2018 года генеральный директор ОАО "МРСК Урала" Сергей Дрегваль получил благодарственное письмо. Таким образом власти Свердловской области отметили надежное электроснабжения избирательных участков региона во время выборов главы государства.
Руководитель регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Среднего Урала, министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнова выразил признательность за оперативное реагирование и эффективное проведение работ. "Умелая организация работ и высокая квалификация энергетиков ОАО "МРСК Урала", а также профессионализм оперативных действий заслуживают высокой оценки", - отметил он.
Специалисты региональных подразделений энергокомпании 18 марта обеспечили надежное электроснабжение избирательных участков на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края, не допустив серьезных нарушений в работе оборудования.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала, в филиалах и производственных отделениях, а также в АО "ЕЭСК" были мобилизованы более 4 000 сотрудников. В преддверии президентских выборов во всех подразделениях был введен режим "технологической тишины" - были запрещены все плановые работы и переключения за исключением связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий технологических нарушений. С 12.00 16 марта до 8.00 19 марта МРСК Урала функционировала в "особом режиме", подразумевающем полнейшую мобилизацию всех сил и средств.
Накануне и в день выборов на всей территории присутствия компании круглосуточно дежурили ответственные должностные лица, действовала четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад. Непрерывно велся мониторинг ситуации в электросетевом комплексе Урала и Прикамья.
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