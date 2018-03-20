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РМК восстановила энергоснабжение Михеевского ГОКа19 марта в 18:11

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После ночного урагана.

В Челябинской области восстановлено электроснабжение АО "Михеевский ГОК" (входит в группу Русская медная компания). Работы заняли чуть более двух часов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, в 5.12 19 марта из-за сильного порыва ветра произошло отключение ВЛ 220 кВ, питающей горно-обогатительный комбинат.

На принадлежащей предприятию линии сработала релейная защита, которая отключила подачу электроэнергии и не допустила возникновения аварийной ситуации. Работа обогатительной фабрики АО "Михеевский ГОК" была временно остановлена.

Дежурный персонал энергоцеха оперативно взялся за устранение неполадок, и к 7.30 секционный выключатель в сторону Михеевского ГОКа был включен. В 11.00 возобновилась работа обогатительной фабрики.

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