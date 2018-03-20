Для инвалидов.

122 миллиона рублей получит Свердловская область на покупку лекарств. Деньги выделят из резервного фонда правительства России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает "Уралинформбюро".

На эти средства взрослых больных с инвалидностью обеспечат лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а детей-инвалидов – специальным лечебным питанием.

Всего регионам на эти цели выделено 3,8 миллиарда рублей. По 70 с небольшим миллионов направят в Пермский край и Челябинскую область. 62 миллиона причитается Тюменской области, почти 40 – Югре. На 27 миллионов может рассчитывать Зауралье, почти 14 направят на Ямал.