Нефтяным регионам денег не дадут.

На повышение зарплат работников бюджетной сферы выделили 20 миллиардов рублей из резервного фонда правительства. 16 марта 2018 года распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Из числа уральских регионов больше всего денег перепадет Челябинской области – 642 миллиона рублей. Свердловская область получит 442 миллиона, Курганская – 288, Пермский край – 267 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что субсидии получат не все регионы. Из 85 субъектов РФ деньги дадут лишь 76. Так, правительство не будет финансировать увеличение зарплаты бюджетникам Москвы, Санкт-Петербурга, а также нефтяных и газовых регионов – Тюменской области, Югры и Ямала.