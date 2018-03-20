"Инженер года" трудится на ММКСегодня в 10:11
- Текст
Металлургии он отдал 21 год.
Победителем всероссийского конкурса "Инженер года" стал главный специалист группы по развитию научно-технического центра ПАО "ММК" Сергей Денисов. Вручение диплома прошло в Москве, в зале инженерной славы.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК, Сергей Денисов работает на комбинате 21 год. Он с детстве тяготел к точным наукам и специальность "обработка металлов давлением" выбрал еще в школе. Окончил Магнитогорскую горно-металлургическую академию с красным и почетным дипломами и пришел на ММК.
В 2003 году С.Денисов получил ученую степень кандидата технических наук, а в 2009 году защитил докторскую диссертацию - и все это без отрыва от производства. Также на его счету более 190 публикаций, две монографии и 73 запатентованных изобретения.
С участием Сергея Владимировича за последние годы разработано более 50 марок стали, в том числе 20 - по требованию заказчиков. Это позволяет ПАО "ММК" постепенно переходить от поставок на рынок массовой продукции к выпуску инновационной металлопродукции с индивидуальными характеристиками и высокой добавленной стоимостью.
В настоящее время одно из важных направлений деятельности С.Денисова - развитие системы изобретательства и рационализации на комбинате, привлечение работников к техническому творчеству. В 2016 году было запущено мобильное приложение по сбору идей "Эволюция", позволяющее подавать идеи на рассмотрение экспертных комиссий.
"За 2017 год через "Эволюцию" было подано более 5,5 тысячи идей, из них принято к реализации более 63%. Экономический эффект от рацпредложений составил почти 600 миллионов рублей", - делится Сергей Владимирович.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:38
"Будет по-футбольному жарко": FIFA осталась довольна "Екатеринбург Ареной"
И городом в целом.Сегодня в 14:29
Миассец зарезал жену и вынес труп в подъезд
Его задержали.Сегодня в 14:24
В Казани сняли с рейса пьяного пилота "Аэрофлота"
Он рвался в небо.Сегодня в 14:18
Южноуралец заковал экс-супругу в лесу и угрожал облить ее серной кислотой
Если она не вернется.Сегодня в 14:14
Во Франции задержан бывший президент Николя Саркози
На 48 часов.Сегодня в 14:04
"Уральские авиалинии" открывают рейсы из Шереметьево
Пока в три города.Сегодня в 14:04
Чиновники Севастополя стоят в 5 раз дороже уральских коллег
По новым нормативам.Сегодня в 13:53
Голая филлипинка взгромоздилась на опору электропередач (ВИДЕО 18+)
И получила удар током.Сегодня в 13:49
Туристы привезли из Таиланда на Урал опасную инфекцию
Несколько человек госпитализированы.Сегодня в 13:42
В Новоуральске еду для детсадовцев и школьников готовили в опасных условиях
Прокуроры нашли множество нарушений.Сегодня в 13:33
Правительство переселит россиян в избы
По льготным кредитам.Сегодня в 13:25
Google Earth помог найти пропавший малайзийский Boeing
Который искали три года.Сегодня в 13:10
В Казахстане у здания полиции нашли труп женщины
Обнаженный.Сегодня в 13:08
Депутатам Екатеринбурга прямые выборы мэра не нужны
Решили не выступать в их защиту.Сегодня в 12:50
Ведущий педагогический вуз Урала обрел нового ректора
Им стала Светлана Минюрова.
Главные новости
- Сегодня в 14:38"Будет по-футбольному жарко": FIFA осталась довольна "Екатеринбург Ареной"
- Сегодня в 13:49Туристы привезли из Таиланда на Урал опасную инфекцию
- Сегодня в 12:29Деятели культуры Екатеринбурга прогуляют на корпоративе 650 тысяч
- Сегодня в 12:07Перекрытия улиц уральской столицы из-за Парада Победы стартуют через неделю
- Сегодня в 10:54В Тюмени признаны недействительными итоги выборов президента России
Аналитика
Школьный морок
С общаком и обнаженкой.
Российская "оборонка" с кастрюлей в руке
И танком в душе.
Каков "Ростех" - таковы и деревни
Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.