Металлургии он отдал 21 год.

Победителем всероссийского конкурса "Инженер года" стал главный специалист группы по развитию научно-технического центра ПАО "ММК" Сергей Денисов. Вручение диплома прошло в Москве, в зале инженерной славы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК, Сергей Денисов работает на комбинате 21 год. Он с детстве тяготел к точным наукам и специальность "обработка металлов давлением" выбрал еще в школе. Окончил Магнитогорскую горно-металлургическую академию с красным и почетным дипломами и пришел на ММК.

В 2003 году С.Денисов получил ученую степень кандидата технических наук, а в 2009 году защитил докторскую диссертацию - и все это без отрыва от производства. Также на его счету более 190 публикаций, две монографии и 73 запатентованных изобретения.

С участием Сергея Владимировича за последние годы разработано более 50 марок стали, в том числе 20 - по требованию заказчиков. Это позволяет ПАО "ММК" постепенно переходить от поставок на рынок массовой продукции к выпуску инновационной металлопродукции с индивидуальными характеристиками и высокой добавленной стоимостью.

В настоящее время одно из важных направлений деятельности С.Денисова - развитие системы изобретательства и рационализации на комбинате, привлечение работников к техническому творчеству. В 2016 году было запущено мобильное приложение по сбору идей "Эволюция", позволяющее подавать идеи на рассмотрение экспертных комиссий.

"За 2017 год через "Эволюцию" было подано более 5,5 тысячи идей, из них принято к реализации более 63%. Экономический эффект от рацпредложений составил почти 600 миллионов рублей", - делится Сергей Владимирович.