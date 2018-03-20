За недостаток воды.

Прокуратура Верхней Пышмы намерена выявить виновных в дефиците водоснабжения, накрывшем этой зимой "медную столицу Урала". Об этом "Уралинформбюро" сообщили активисты общественного движения "ОСА".

По словам председателя организации Руслана Магамурова, под проверку попадут и чиновники верхнепышминской горадминистрации. Цель надзорных мероприятий – разобраться в причинах длительного нарушения нормативного уровня и режима подачи холодной воды.

"Практически ежедневно с 00.00 до 6.00 часов МУП "Водоканал" прерывает подачу холодной воды жителям домов частного сектора, а также пяти- и девятиэтажек. Хотя, по закону, продолжительность перерыва в сумме не должна превышать 8 часов в течение месяца или 4 часов единовременно при аварии на центральных сетях. При этом постановлением Правительства РФ №354 предусмотрено, что за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный период снижается на 0,15%", — пояснил собеседник агентства.

Теперь жители Верхней Пышмы требуют от "Водоканала" перерасчета услуги по ХВС в размере 167 рублей 85 копеек на одного человека в месяц. Учитывая, что от перебоев в среднем пострадало не менее 10 000 человек, "скидка" за год должна составить порядка 20 миллионов рублей, уверены активисты движения "ОСА".

"Задача прокурору города Верхняя Пышма поставлена очень сложная, — считает Магамуров. — В случае, если результаты проверки будут обжалованы, повторной проверкой вынуждена будет заниматься непосредственно прокуратура Свердловской области".

Ситуация с холодной водой — не единственная проблема, с которой предстоит разобраться надзорному органу. Горожане возмущены плачевным состоянием 43 источников нецентрализованного водоснабжения в Верхней Пышме и 13 поселках, входящих в состав городского округа, а также дефицитом мест в общеобразовательных учреждениях.

Кроме того, их беспокоит неудовлетворительное состояние дорог общего пользования. Так, по данным "ОСА", из общей протяженности магистралей местного значения соответствуют нормативным требованиям только 44,4%.