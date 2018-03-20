Без банкета.

26 марта управление культуры администрации Екатеринбурга отметит 65-летие со дня основания. Торжественный прием состоится в ТЮЗе, передает "Уралинформбюро".

Празднование по современным меркам пройдет достаточно скромно – на него потратят порядка 646 тысяч рублей. На портале госзакупок размещены лишь три лота, приуроченные к юбилею.

208 тысяч рублей потратят на макеты и изготовление полиграфии. За 130 тысяч исполнитель должен будет подготовить 800 чугунных магнитов. В 308 тысяч обойдутся 750 рамок из багета для благодарственных писем. Заказчиком во всех трех случаях выступает муниципальное учреждение культуры ЦК "Урал".

Как правило, подобные мероприятия завершаются банкетом. Однако найти лоты, посвященные неформальной части праздника, на портале госзакупок не удалось. Если банкет и будет, то, вероятно, за счет самих работников культуры.