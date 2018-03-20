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Правительство переселит россиян в избыСегодня в 13:33

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По льготным кредитам.

Правительство России выделит 197,7 миллиона рублей на переселение граждан в деревянные дома заводской сборки. Сумма пойдет на субсидирование ставок для желающих купить такое жилье в кредит. Соответствующее постановление 19 марта подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Согласно документу, для покупателей заводских "деревянных коробок" в 2018 году банковская ставка будет уменьшена на 5% (сейчас она равна 15%). Причем постановлением предполагается не только снизить ставку по кредиту, но и убедить банкиров не брать с физлиц залог при его получении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе федерального кабмина.

Займы в рамках программы субсидирования будут выдаваться в период с 1 апреля по 30 ноября 2018 года. Максимальный размер кредита составит 3,5 миллиона рублей. При этом получатель будет обязан внести по договору купли-продажи предоплату в размере не менее 10% стоимости приобретаемой конструкции.

Существенные ограничения постановление налагает и на участвующих в программе производителей деревянных домов. Во-первых, это должны быть предприятия с минимальным оборотом не менее 200 миллионов рублей, к тому же имеющие договор о сотрудничестве с соответствующей кредитной организацией. Во-вторых, компаниям нельзя тянуть с передачей дома заемщику: между заключением договора купли-продажи и вселением может пройти не более 4 месяцев.

По мнению вице-премьера правительства РФ Александра Хлопонина, данная мера должна простимулировать деревянное домостроение в России. "Мы провели переговоры с коммерческими банками. Четыре банка подтвердили, что готовы участвовать в программе", — заявил Хлопонин в ходе совещания с вице-премьерами.

Следует напомнить, что в Уральском федеральном округе деревянное домостроение имеет неплохие перспективы. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", одним из лидеров отрасли является Тюменская область. Кроме того, в 2016 году в Ямало-Ненецком автономном округе был открыт завод по производству домов из клееного бруса и панелей МХМ по индивидуальным проектам.

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