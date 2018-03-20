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Чиновники Севастополя стоят в 5 раз дороже уральских коллегСегодня в 14:04

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По новым нормативам.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о нормативах формирования расходов на содержание органов госвласти субъекта РФ. Конкретных сумм в документе, опубликованном на сайте правительства, нет – лишь процентные доли, передает "Уралинформбюро".

Согласно пояснительной записке, нормативы определялись как "отношение оценки объема расходов в 2018 году на содержание органов государственной власти субъекта Федерации к оценке объема поступлений в этом же периоде налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета и дотации на выравнивание его бюджетной обеспеченности".

При этом объемы расходов определялись по уровню трат в 2016 году, с учетом их увеличения в 2017-м. Общее количество поступлений в бюджеты регионов высчитывалось, исходя из данных за 2015–2017 годы с учетом среднего за этот период темпа роста.

Самый большой "норматив" у Севастополя (16,5%), самый маленький – у Красноярского края (1,6%).

Стоит отметить, что среди регионов Уральского федерального округа в документе фигурируют только Челябинская (2,2%) и Курганская (3,6%) области, а также Пермский край (2,6%).

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