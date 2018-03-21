Сотрудники ЕВРАЗ КГОКа отмечены госнаградами20 марта в 15:22
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За многолетний труд.
Два сотрудника Качканарского горно-обогатительного комбината (входит в ЕВРАЗ) удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Церемония вручения прошла в полномочном представительстве главы государства в Уральском федеральном округе.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа, машинист экскаватора Сергей Кустиков получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Он работает на комбинате более 26 лет, возглавляет бригаду экскаватора нового поколения, которая регулярно выполняет и перевыполняет плановые задания по отгрузке горной массы на 110%.
С.Кустиков передает опыт молодым коллегам: за свою трудовую деятельность обучил более 23 рабочих. Его рационализаторские предложения повышают качество продукции комбината, носят экономический эффект и улучшают условия труда. В 2015 году С.Кустиков предложил и внедрил на экскаваторе систему видеорегистрации за поломкой зубьев ковша, позволяющую избежать попадания металла в дробилки и увеличить их производительность на 5%. Сергей Дмитриевич носит звание "Почетный горняк" и является ветераном труда комбината.
Звание "Заслуженный металлург Российской Федерации" присвоено машинисту окомкователя фабрики окускования Александру Гофлеру. Он начал трудовую деятельность на ЕВРАЗ КГОКе 40 лет назад в цехе окатышей. Активно участвует в модернизации оборудования, улучшении технологии и повышении качества продукции. В 2016 году предложил изготовить переносной разборный конвейер для уборки просыпи материала, благодаря чему проводить уборку рабочих мест стало безопаснее. Бригада Александра Николаевича на протяжении длительного времени занимает лидирующее положение по выпуску высококачественной продукции.
Он неоднократно поощрялся почетными грамотами и премиями от руководства КГОКа. В 2014 году его фотопортрет был занесен в Книгу Почета комбината. А.Гофлер имеет звание "Почетный металлург", является наставником молодежи - за свою трудовую деятельность он подготовил 25 молодых рабочих.
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