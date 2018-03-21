Новое топливо замешано на спирте.

Российские ученые разработали альтернативное автомобильное топливо. Оно состоит из смеси дешевых продуктов нефтепереработки и 20-40% биоэтанола, сообщают "Известия".

Плюсов у такого горючего немало. По словам завотделом автомобильных и авиационных бензинов Всероссийского НИИ переработки нефти Михаила Ершова, низкое содержание смол и серы в используемых компонентах позволяет топливной системе машин всегда оставаться чистой.

Еще одно преимущество топлива - экологичность. При кислородном соединении в отработавших газах содержится меньше несгоревших углеводородов, передает "Уралинформбюро".

Впрочем, эксперты пока скептически смотрят на перспективы нового топлива: производство будет экономически выгодно, если государство отменит акцизы на используемый в нем спирт.

"Сейчас государству все равно: 40% спирта в бензине или в воде. Биоэтанол и водка облагаются акцизом одинаково. Поэтому экономически биотопливо мало кому интересно", - отметил президент Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев.