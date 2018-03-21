Менеджеры VSMPO Tirus из Германии и Китая посетили Верхнюю СалдуСегодня в 10:15
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Для стажировки.
В марте 2018 года очередную стажировку на основной производственной площадке корпорации "ВСМПО-Ависма" в Верхней Салде прошли специалисты по продажам из зарубежных дистрибьюторских комплексов VSMPO Tirus.
В течение недели свои знания о титане пополняли пять представителей дочерних компаний в Германии и Китае. Знакомство с ВСМПО началось в музейно-выставочном центре и продолжилось в цехах. За четыре дня гости узнали много нового об оборудовании и продукции плавильно-литейного и листопрокатного комплексов, а также кузнечных цехов. Они активно интересовались процессами контроля качества продукции и лично убеждались в его высокой планке, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.
"В Китае многие заводы тоже производят титановую продукцию, но они не настолько квалифицированы. ВСМПО – это компания с мировым именем, ее продукция более конкурентоспособная. Я изучала все по книгам, и коллеги многое рассказывали мне, но хотела увидеть все своими глазами. Я очень горжусь, что работаю здесь", – поделилась стажер VSMPO Tirus China Бай Хуэ.
В завершение рабочей поездки стажеры обсудили с опытными коллегами из корпорации тонкости заключения международных контрактов. Все они отметили, что полученные на Урале знания облегчат им продвижение титановой продукции "ВСМПО-Ависмы" на международном рынке.
Стоит отметить, что более 60% производимой титановой продукции корпорация "ВСМПО-Ависма" поставляет за рубеж. Сбытовые комплексы VSMPO Tirus работают в Швейцарии, Германии, США, а также в Англии и Китае. Все менеджеры дистрибьюторских центров обязаны побывать в цехах корпорации и познакомиться с технологиями производства титана, а также с номенклатурным рядом реализуемой ими продукции.
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