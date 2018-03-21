В списке - 80 объектов.

Проекты реконструкции, капремонта и строительства 80 дорожных объектов будут разработаны в текущем году на Среднем Урале. По данным регионального министерства транспорта, среди них - участки, которые просили привести в порядок сами свердловчане при формировании программы "Пятилетка развития".

В частности, будет разработана проектная документация по реконструкции моста через реку Таборинку на трассе Таборы – Добрино. Новый путепровод обеспечит круглогодичный проезд к населенным пунктам Добрино, Торомка, Емельяшевка и Мочалка, в которых живет более 150 человек, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

В разработке также находятся проекты реконструкции мостового перехода через реку Полуденку (дорога Нижний Тагил – Верхняя Ослянка) и путепровода через реку Арамилку (магистраль Арамиль – Андреевка). Возраст последнего – 100 лет.

Готовится строительство дорог Зюзельский – Большая Лавровка и Старобухарово – Первомайский. Кроме того, на 8 километре магистрали Обход Екатеринбурга появится надземный пешеходный переход.