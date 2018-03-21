И недостроенным бассейном.

Имущество Алапаевского станкостроительного завода выставлено на торги. Общая стоимость лотов превышает 288 миллионов рублей, не считая сумм дебиторской задолженности, также выставленных на продажу. Информация об этом размещена на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Согласно аукционной документации, с молотка пустят практически весь производственный комплекс предприятия, включая территорию заводской проходной, административный, литейный, ремонтно-инструментальный и кузнечный корпуса, здание гаража, склады, компрессорные станции, а также оборудование — станки и краны. В список лотов попало и два недостроя — бассейн и общежитие.

Торги по имуществу завода состоятся 23 апреля, сообщает "Уралинформбюро".

Это уже вторая попытка найти нового владельца имущества Алапаевской фабрики. Предыдущие торги, назначенные на январь, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия покупателей.

ООО "Алапаевский станкостроительный завод" признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 22 мая 2014 года. Тогда же в отношении предприятия было открыто конкурсное производство. Среди кредиторов АСЗ — Красногвардейский крановый завод, ООО "Октава" и "Вариант", ОАО "Энергосбыт Плюс", Алапаевская ТГК, а также областные управления ФНС и Пенсионного фонда РФ.

Стоит отметить, что на протяжении ряда лет завод входил в "империю" бизнесмена Малика Гайсина. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", большинство предприятий, подконтрольных ему, прошли либо проходят процедуры банкротства. Среди них — Новолялинский целлюлозно-бумажный комплекс, Свердловскдорстрой, Первоуральский завод сантехизделий и Шабровский тальковый комбинат.