Плановые проверки проходят регулярно.

Чаще всего сотрудники свердловского управления Роспотребнадзора наведываются с плановыми проверками в учебные учреждения. На образование приходится 47% инспекций. Об этом "Уралинформбюро" сообщила замруководителя организации Ольга Диконская.

На втором месте у проверяющих – сфера социальных, коммерческих и персональных услуг (21% ревизий). В 15% случаев фигурирует здравоохранение. Причем за последние семь лет количество плановых инспекций снизилось в 4 раза. В 2017 году их было 1 290.

Что касается внеплановых проверок, в 2017 году управление получило 19 000 обращений. Чаще всего свердловчане жаловались на нарушение прав потребителей. Речь идет о конфликтных ситуациях в сфере розничной торговли, ЖКХ и на финансовом рынке. 2 000 обращений стали поводом для внеплановых проверок, в большинстве случаев жалобы оказались обоснованными.

В среднем на одну проверку приходится 62 нарушения. Всего за год было выявлено 140 тысяч нарушений. Самые частые – отступления от санитарных норм, они составили 44% от общего числа. Управление Роспотребнадзора наложило 13 000 штрафов на сумму 177 миллионов рублей.