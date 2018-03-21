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Свердловские строители завалили рынок Сегодня в 17:58

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Новостройками ИЖС.

Екатеринбург и Сысерть стали лидерами среди городов Среднего Урала по объемам сданного в строй жилья в первые месяцы 2018 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в областном департаменте информполитики.

По данным Свердловскстата, с января по март в столице Урала введено в строй 45 000 квадратных метров жилой площади, а в Сысерти — 23 000 "квадратов".

В число "передовиков" также попали Белоярский ГО, Первоуральск, Верхняя Пышма и Березовский. В этих муниципалитетах в начале года сдано в общей сложности 51 600 квадратных метров жилья. В целом строительная индустрия области "выдала на гора" за этот период 247 000 "квадратов", что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

При этом больше половины всего объема (159 000 квадратных метров) пришлось на февраль. Львиную долю сданного жилья составляют объекты индивидуального жилищного строительства, поясняют в департаменте. Впрочем, имеются в послужном списке свердловских строителей и многоэтажки.

Стоит напомнить, что стройкомплекс Свердловской области на протяжении последних 4 лет стабильно сдает в год свыше 2 миллионов квадратных метров жилья. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", большая часть сданных в 2017 году домов (32 адреса) также пришлась на Екатеринбург.

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