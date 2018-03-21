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Аренда квартир у Южного автовокзала Екатеринбурга резко подорожалаСегодня в 18:22

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Почти сравнялась с центром.

Центр города и район Южного автовокзала стали самыми дорогими в Екатеринбурге по аренде однокомнатного жилья. Об этом "Уралинформбюро" сообщили аналитики портала N1.

По данным экспертов портала, стоимость съема однокомнатных квартир в этих районах выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так, найм "однушки" рядом с автовокзалом обойдется квартиросъемщику в 20 100 рублей в месяц. Тогда как в марте прошлого года эта сумма не превышала 18 200 рублей. Таким образом, Автовокзал почти догнал по ценнику центральный район, где съем однокомнатной стоит 21 100 рублей.

Самая дешевая аренда в сегменте зафиксирована на Вторчермете. Там снять "однушку" можно всего за 14 300 рублей в месяц (за год эта цифра не поменялась). В других районах серьезного роста стоимости также не отмечается.

На Юго-Западе цены подросли на 7,6% (до 16 900 рублей), в Пионерском — на 6,4% (16 700 рублей), на ЖБИ — на 5,4% (15 500 рублей). Аренда однокомнатных квартир на Уралмаше, Уктусе, Эльмаше и в строящемся Академическом также не превышает по цене 15 000 – 15 500 рублей в месяц.

Стоит напомнить, что Екатеринбург считается одним из самых дорогих городов России по аренде жилья. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", на съем однокомнатной квартиры среднестатистический екатеринбуржец расходует 23% совокупного семейного бюджета, или 16 500 рублей в месяц.

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