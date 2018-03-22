С лица Перми исчезнут почти 100 бараковСегодня в 10:40
- Текст
Снос начнут с центра.
Власти Перми планируют в ближайшие годы снести почти 100 аварийных домов. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на итоги заседания пермской гордумы.
По словам представителей администрации города, на реализацию этих планов потребуется 1,8 миллиарда рублей из муниципального и краевого бюджетов. В первую очередь будут расселять дома в центре Перми. Освободившиеся площадки продадут застройщикам, а вырученные деньги направят на расселение "окраинных" бараков.
В данный момент в аварийном реестре столицы Прикамья насчитывается около 700 домов, требующих сноса и "перераспределения" жильцов. В 2017 году это число удалось сократить всего на 70 адресов. 36 домов снесли за счет инвесторов, остальные — силами краевого и городского бюджетов. Стоимость работ по отселению и сносу бараков составила 1 миллиард рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе пермской мэрии.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:55
В Югре отправили за решетку украинского наркодельца
На 8,5 лет.Сегодня в 19:43
Губернатор Куйвашев предсказал: мэра Екатеринбурга выберут на конкурсе
После избрания думы.Сегодня в 19:20
На Режевском тракте автобус влетел под грузовик
Погиб мужчина.Сегодня в 19:09
На южноуральской трассе пенсионер устроил смертельное ДТП
Отправил двух человек на тот свет.Сегодня в 19:05
Екатеринбургскую телебашню спасет референдум
Если гордума даст добро.Сегодня в 18:53
На Среднем Урале задержали жилищных аферистов
Они оформили фирму на бомжей.Сегодня в 18:41
Челябинца отдали под суд за травмы 13 юных футболистов в ДТП
Он управлял автопоездом.Сегодня в 18:16
Житель обрушившегося в Мурманске дома рассказал о причине взрыва
И стал фигурантом дела.Сегодня в 18:15
Напавшая на мужа с топором пермячка села на 2 года
В ИК общего режима.Сегодня в 18:14
Свердловский депутат отправится за решетку за растрату
130 миллионов рублей.Сегодня в 18:12
В 49 школах Екатеринбурга кончились места
Для первоклассников.Сегодня в 18:08
Уральские архитекторы отдали ЭКСПО-парк французам
Завоевав "серебро" конкурса.Сегодня в 18:01
Автоледи устроила тройное ДТП на свердловской трассе
Пострадали двое пассажиров.Сегодня в 18:00
"Не там ищут доходы": депутаты раскритиковали рост НДФЛ
Грозящий россиянам.Сегодня в 17:35
Свердловчанин сел на 24 года за убийство троих пенсионеров
Ради денег.
Главные новости
- Сегодня в 19:43Губернатор Куйвашев предсказал: мэра Екатеринбурга выберут на конкурсе
- Сегодня в 19:05Екатеринбургскую телебашню спасет референдум
- Сегодня в 18:00"Не там ищут доходы": депутаты раскритиковали рост НДФЛ
- Сегодня в 16:40Скандал в погонах: МВД и прокуратура спорят из-за "резиновой" квартиры
- Сегодня в 14:32"Авиация активно летает": спасатели ответили Холманских из Сибири
Аналитика
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.
Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил
И когда спасут?
Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок
Что останется потомкам?