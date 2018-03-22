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Уникальный уральский вентилятор установят на руднике "Норникеля"Сегодня в 14:09

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Для освоения новых горизонтов.

22 марта 2018 года Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" отгрузит "Норильскому никелю" вентиляторную установку ВЦД-47 "Север". Накануне специалисты заказчика провели приемку агрегата и признали его "изготовленным с надлежащим качеством и годным к эксплуатации".

Центробежный вентилятор ВЦД-47 "Север", способный подавать 510 кубометров воздуха в секунду, создавался для рудника Комсомольский Талнахского рудоуправления "Норникеля". Его запуск в работу позволит освоить новые горизонты добычи сульфидных медно-никелевых руд месторождений Талнахского рудного узла.

Чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работу установки в условиях Крайнего Севера, были реализованы современные технические решения - например, исключено дополнительное шпоночное соединение между ступицей и валом ротора вентилятора. А в переключателях комплекса средств реверсирования потока (КСРП) и устройствах сброса мощности необслуживаемых подшипников применены современные приводы европейского производства.

Чтобы довезти 150-тонный вентилятор с диаметром рабочего колеса 4,7 метра до морского порта будет задействовано 12 единиц спецтехники, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АМЗ "Вентпром".

Ранее на предприятиях "Норильского никеля" эксплуатировались вентиляторы Донецкого машиностроительного завода, но позже поставки оборудования из Украины прекратились. АМЗ "Вентпром" - единственный отечественный изготовитель вентиляторов главного проветривания шахт, тоннелей и метрополитенов - успешно включился в процесс создания современных аналогов импортозамещающей продукции. Благодаря применяемым технологиям уральские агрегаты не уступают по качеству европейским аналогам.

Стоит отметить, что АО "Артемовский машиностроительный завод "ВЕНТПРОМ" имеет представительства в Германии, Чехии, Великобритании, Белоруссии, Иране, Болгарии и Индии.

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