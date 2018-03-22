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Ледовую арену построят на руинах солдатских казармСегодня в 15:57

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В Нижнем Тагиле.

Мэрия Нижнего Тагила построит большой спортивный комплекс на руинах военного городка. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе МУГИСО.

Как пояснили в министерстве, военный городок №36, расположенный в Нижнем Тагиле на улице Фрунзе, не эксплуатируется с 2008 года. Из 16 его построек 12 полностью разрушены, остальные находятся в аварийном состоянии. В 2012 году вместе с земельным участком городок Министерствj обороны России передало в собственность Свердловской области.

Власти Нижнего Тагила неоднократно обращались к главе Среднего Урала Евгению Куйвашеву и региональному кабмину с просьбой отдать руины муниципалитету. В феврале вопрос был вынесен на обсуждение депутатов Заксобрания, которые единогласно проголосовали "за".

22 февраля постановление ЗакСо подписал губернатор. Общая площадь "подарка" составляет без малого 50 000 квадратных метров, а балансовая стоимость превышает 70 миллионов рублей.

Администрация Нижнего Тагила собирается построить на месте бывших казарм физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом, бассейном и ледовой ареной, сообщает МУГИСО.

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