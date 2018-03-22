На Ново-Уренгойском ЛУ АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" ведется строительствоСегодня в 16:11
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Автостоянки закрытого типа.
На Ново-Уренгойском лицензионном участке ОА "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" возводится теплая автостоянка. Здание расположено в непосредственной близости от основного производственного объекта промысла – УКПГ-2. Строительная готовность объекта капитального строительства составляет 80-85%. Основные строительно-монтажные работы завершены, в настоящее время подрядной организацией выполняется монтаж кабельно-проводниковой продукции и внутренняя отделка. Сдача объекта в эксплуатацию, в том числе благоустройство прилегающей территории, запланирована в третьем квартале 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.
Автостоянка закрытого типа представляет собой каркасно-панельное здание, облицованное сэндвич-панелями с двухэтажными встроенными бытовыми помещениями. Габаритные размеры строения в плане 43,5х17 метров, что позволяет одновременно разместить в автостоянке спецтехнику, в частности пять автогрейдеров используемых для содержания внутрипромысловых автодорог на Ново-Уренгойском ЛУ.
Вспомогательные бытовые помещения, расположенные в здании автостоянки включают: кабинет механика, гардеробные, душевые, санузлы, помещения для обогрева и сушки спецодежды, необходимые для создания комфортных условий персоналу, обслуживающему дорожную технику. Встроенные помещения отделены противопожарной стеной и дверями от теплой стоянки. В здании предусмотрены в соответствии с нормами ОТ и ПБ эвакуационные выходы, системы пожарной и охранной сигнализации, рабочее, аварийное и ремонтное освещение помещений. Здание автостоянки будет отапливаться от существующих сетей теплоснабжения.
"Раньше промысловая спецтехника круглый год стояла под открытым небом, - рассказал директор проекта "Инфраструктурные объекты Ново-Уренгойского ЛУ и объекты Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского ЛУ АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Александр Егоров. – В суровых зимних условиях Крайнего Севера водители часами не заглушали двигатели автогрейдеров, расходуя топливо. Теплая автостоянка решит проблему, и следующей зимой техника будет готова в любое время выехать на расчистку внутрипромысловых дорог Ново-Уренгойского лицензионного участка и центральной автомобильной дороги, соединяющей промысел с федеральной трассой "Сургут - Надым".
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